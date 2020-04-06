Göztepe Kulübü, AA'nın 100. kuruluş yılını kutladı - Son Dakika

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Göztepe Kulübü, AA'nın 100. kuruluş yılını kutladı
6 saat önce
Göztepe Spor Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Göztepe Spor Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "6 Nisan 1920 tarihinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Kurtuluş Savaşı'nda 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' amacıyla kurulan Anadolu Ajansının 100. yıl dönümünü kutlarız." ifadesi kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:08 Kaynak: AA
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