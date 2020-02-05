Göztepe Kulübü Başkan Vekili Papatya'dan Beşiktaş'ın kural hatası iddialarına yönelik açıklama... - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe Kulübü Başkan Vekili Papatya'dan Beşiktaş'ın kural hatası iddialarına yönelik açıklama... - Son Dakika Spor

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Papatya'dan Beşiktaş'ın kural hatası iddialarına yönelik açıklama...

14 dakika önce

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, 2-1 kazandıkları Beşiktaş karşılaşmasında aldıkları galibiyetin üzerine spekülasyon yapılmasını onaylamadıklarını ve süreci takip ettiklerini bildirdi.

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Papatya'dan Beşiktaş'ın kural hatası iddialarına yönelik açıklama..., System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, 2-1 kazandıkları Beşiktaş karşılaşmasında aldıkları galibiyetin üzerine spekülasyon yapılmasını onaylamadıklarını ve süreci takip ettiklerini bildirdi.

Papatya, yaptığı yazılı açıklamada, Süper Lig'de 19. haftada 2-1 kazandıkları Beşiktaş karşılaşmasında herhangi bir kural hatasının olmadığını savundu.

Birkaç gündür özellikle sosyal medyada oluşturulan, Türk futbolunda nadir görülen bir durumun "normalleştirilme" çabalarını hayretle takip ettiklerini kaydeden Papatya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"VAR protokolüne göre müsabakayı takip eden VAR hakemlerinin, maçın seyrini değiştiren olaylara müdahale yetkisi olduğunu görmekteyiz. Örneğin, Kayserispor maçındaki penaltı golümüz VAR hakemleri tarafından 'maçın seyrini değiştiren olay' olarak nitelendirilmiş ve iptal edilmiştir. Aynı VAR protokolüne referansla Beşiktaş maçındaki durum, VAR hakemleri tarafından 'maçın seyrini değiştiren bir olay' olarak görülmemiştir. Söz konusu pozisyonun ardından faul gerçekleşmiş ve oyunun akışı durmuştur. Rakibimizin tüm oyuncularıyla savunma düzenine geçmiş olduğu bir faul pozisyonunun ardından attığımız gol ve galibiyetimiz üzerine spekülasyon yapılmasını hiçbir şekilde onaylamadığımızı ve süreci çok yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:18 Kaynak: AA
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