Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil:

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, "Bizim için önemli olan maç sahada oynansın, maç sahada bitsin." dedi.

Sepil, yaptığı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan hava şartları nedeniyle TFF 1. Lig'de Giresunspor maçının yarım kaldığını ve ertelendiğini hatırlattı.

Yarınki rakipleri Çaykur Rizespor'un uçağının da iptal olduğunu belirten Sepil, "Bu durumda yapacak bir şey yok. Rize'ye en yakın havalimanı Samsun'da ve 5 saatlik mesafe var. Kötü oldu bizim için. Bu maçı yarın oynayamadığımız için sıkışık bir tarihte oynayacağız. Türkiye Futbol Federasyonu böyle bir karar verdi, federasyonun kararını saygıyla karşılamamız gerekiyor." dedi.

Sepil, lige istedikleri gibi başlayamadıklarını ancak son müsabakalarda iyi bir hava yakaladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yeni stadımızda ikinci maçımız olacaktı. Türkiye'de bugünlerde çok şey tartışılıyor. Biz Göztepe olarak Çaykur Rizespor maçına da böyle baktık, hep beraber sahaya çıkalım, mümkün olan en eşit koşullarda iki takım da oynasın. Bizim için önemli olan maç sahada oynansın, maç sahada bitsin. Çaykur Rizespor maçını oynayamamak bizim için her türlü dezavantaj ama önemli değil, ileride oynarız, yolumuza devam edeceğiz."