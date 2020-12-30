Göztepe Kulübü Başkanı Sepil: "Puan olarak beklentimiz şu anki puan değildi" - Son Dakika

Göztepe Kulübü Başkanı Sepil: "Puan olarak beklentimiz şu anki puan değildi"

30.12.2020 14:19

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, ligde puan olarak beklentilerinin altında olduklarını bildirdi.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, ligde puan olarak beklentilerinin altında olduklarını bildirdi.

Sepil, Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyanın ve futbolun zor bir dönemden geçtiğini, yaşanan belirsizliklerin de maçların skorlarına yansıdığını söyledi.

Yaptıkları transferlerle önceki senelere göre daha genç bir kadroyla mücadele ettiklerini kaydeden Sepil, "Göztepe olarak 15 maçta 19 puan aldık. Daha iyisini beklerdik. İyi bir takıma sahip olduğumuza inanıyordum sezon başında. Puan olarak beklentimiz şu anki puan değildi." dedi.

Sepil, salgın nedeniyle müsabakaların seyircisiz oynandığını hatırlatarak, "İç saha avantajını istediğimiz gibi kullanamadık. Taraftarımızla olsaydık iç saha performansımız daha iyi olacaktı." diye konuştu.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Sepil, teknik direktör İlhan Palut ile yola devam edilip edilmeyeceğinin sorulması üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"İlhan hocanın şu anki performansı tam beklediğimiz gibi değil ama ona inancım devam ediyor. Hocayı değiştirmek gibi tasarruf olmayacak. Hocamızla Fatih Karagümrük maçından sonra 3-4 saat sohbet ettik, 15 maçı değerlendirdik. Neleri yapabiliriz, konuştuk, tespitler yaptık. Ben İlhan hocayı çok seviyorum. Bir kere çok çalışkan ve değerli bir insan. Genç hoca çalıştırmaktan dolayı bir takım tecrübe noksanlıkları oluyor ama hayat böyle bir şey. Ben İlhan hocayı Türk futboluna kazandıracağımıza inanıyorum. İlhan Palut'un çok büyük değer olduğunu düşünüyorum. Kendisine daha fazla nasıl yardımcı olabiliriz onu düşünüyoruz. Hocamızın her türlü konuda donanımını artırmayla ilgili planlar yapıyoruz. Hocamızla devam edeceğiz. İlhan hoca uzun vadede bir değer olacak."

"Beykan Şimşek ile anlaştık"

Göztepe Başkanı Sepil, ara transfer döneminde takıma katılacak isimlerin olacağını dile getirerek, " Ankaraspor'dan Beykan Şimşek'le anlaştık. Beykan bizim sezon başında da izlediğimiz bir oyuncuydu." dedi.

Çin'e transferi gündemde olan Guilherme'nin takımla idmanlara devam ettiğini anlatan Sepil, "Çin'den vize bekliyor. Kafası futbolda olduğu için onu oynatmıyoruz. Guilherme bize gelir, 'Ben Çin'e gitmiyorum, burada kalacağım' derse kadroya girer. Ama oyuncu büyük ihtimalle takımdan ayrılacak." şeklinde konuştu.

"Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı bırakacağım"

Sepil, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'nı bırakacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı bırakacağımı çok söyledim. Hatta toplantıda başkan seçilebilme imkanı olsaydı bırakabilirdim. Tasarrufum belli, çok kısa süre içinde ayrılmış olacağım. Yeni bir başkan seçilmesi gerekiyor. Digiturk süreci sonuçlandı. Kulüplerin talepleri vardı. Önümüzdeki senenin kontratlarıyla ilgili bazı durumları biz doğru bulmuyorduk. Sonuçta yayıncı kuruluşla uzlaşmada bulunduk."

Göztepe ile ilgilenen yatırımcıların bulunduğunu aktaran Sepil, şunları kaydetti:

"Yatırımcı getireceksek, yapılanmada da değişiklik yapmamız gerekir. Yeni yılda gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağız. Pandemi koşulları da olsa futbola olan ilgi yüksek. Özellikle Avrupalı ve Amerikalı şirketler var. Şehrin dinamikleri ise zayıf. Örneğin ligde 3-4 kulübün transfer yasağı var. Bu takımlar bu yasağı kaldıracaklar. Kentin desteği ile bu sorunu aşacaklar. Örneğin biz transfer yasağı yesek, kimse arkamızda durmaz. Maalesef sürekli, 'İzmir'de birden fazla takım var' bahanesi ortaya konuluyor."

Mehmet Sepil, Fatih Karagümrük maçında oyundan çıktıktan sonra formasını yere atan Yalçın Kayan ile ilgili soruya da şu cevabı verdi:

"Yalçın yaptığı bu davranışın cezasını çekecek. Fakat onu kaybetmeyeceğiz. Yalçın 21 yaşında gencecik bir oyuncu ama hata yapmıştır. Aslında Yalçın burada kendisine kızıyor. Çünkü birkaç maçtır kötü oynuyor. Futbolda gerekirse 10. dakikada bile oyuncu değiştirilebilir. Yalçın yapmaması gereken bir hareket yaptı. Cezasını çekecek. Dediğim gibi kendisini de kaybetmeyeceğiz. Özür diledi, video hazırladı. Ben de onunla konuşacağım. Yere forma atma olayını hiç kimse yapamaz."

Göztepe Kulübü Başkanı Sepil: Puan olarak beklentimiz şu anki puan değildi
Göztepe Kulübü Başkanı Sepil: Puan olarak beklentimiz şu anki puan değildi
Göztepe Kulübü Başkanı Sepil: Puan olarak beklentimiz şu anki puan değildi
Göztepe Kulübü Başkanı Sepil: Puan olarak beklentimiz şu anki puan değildi

Spor Toto Süper Lig, Gürsel Aksel, Mehmet Sepil, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe Kulübü Başkanı Sepil: 'Puan olarak beklentimiz şu anki puan değildi' - Son Dakika Spor


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