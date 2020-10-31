Göztepe Kulübü enkaz altındaki bir ismi açıkladı - Son Dakika

Göztepe Kulübü enkaz altındaki bir ismi açıkladı

31.10.2020 11:47
Göztepe Kulübü enkaz altındaki bir ismi açıkladı, System.String[]

Süper Lig ekibi Göztepe, İzmir Seferihisar'da yaşanan deprem sonrası bir dönem kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu açıkladı.

Süper Lig ekibi Göztepe, İzmir Seferihisar'da yaşanan deprem sonrası bir dönem kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu açıkladı.

Göztepe'nin sosyal medyasından yaptığı açıklama şu şekilde: Dualarımız deprem sonrası enkaz altında kalan, bir dönem kulübümüzde staj da yapmış olan taraftarımız, kardeşimiz Ali Çağın Kaygusuz ve enkaz altındaki tüm vatandaşlarımızla. İyi haberler almayı diliyoruz."

Göztepe Kulübü enkaz altındaki bir ismi açıkladı

Spor Toto Süper Lig, Seferihisar, Göztepe, Deprem, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe Kulübü enkaz altındaki bir ismi açıkladı - Son Dakika Spor


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