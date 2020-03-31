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Göztepe Kulübünden "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek
6 saat önce
Göztepe Kulübü, "Milli Dayanışma Kampanyası"na 1 milyon liralık destek verdiklerini açıkladı.
Göztepe Kulübü, "Milli Dayanışma Kampanyası"na 1 milyon liralık destek verdiklerini açıkladı.
Kulüp başkanı Mehmet Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek olma kararı verdiklerini, kulüp adına 1 milyon liralık bağış yaptıklarını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 03:32 Kaynak: AA
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