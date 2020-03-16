Göztepe küme düştü - Son Dakika
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Göztepe küme düştü

6 saat önce

MYK Hentbol Spor Kulübü'ne evinde 29-27 yenilen "Uçan Adamlar" lakaplı sarı-kırmızılı ekip, 5 yıldır mücadele ettiği Süper Lig'e veda etmenin üzüntüsünü yaşadı.

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MYK Hentbol Spor Kulübü'ne evinde 29-27 yenilen "Uçan Adamlar" lakaplı sarı-kırmızılı ekip, 5 yıldır mücadele ettiği Süper Lig'e veda etmenin üzüntüsünü yaşadı. Bu sezona düşük bütçeyle başlayan ve genç hentbolcularla yola devam eden sarı-kırmızılılar 15 maçta 3 galibiyet ve 12 mağlubiyet elde etti. Süper Lig'de 2015-2016 sezonundan bu yana yarışan Göztepe, 3 sezon üst üste Türkiye'yi Challenge Cup'ta da temsil etmişti.

Adamlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:41 
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