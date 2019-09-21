Son Dakika Haberleri: Göztepe, kupa hazırlıklarına start verdi!
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Göztepe, kupa hazırlıklarına start verdi!

1 saat önce

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmanda dünkü maçta uzun süre forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı, diğer futbolcular ise dar alanda oyun oynadı.

Göztepe, kupa hazırlıklarına start verdi!, System.String[]

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmanda dünkü maçta uzun süre forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı, diğer futbolcular ise dar alanda oyun oynadı.


Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 25 Eylül'de Yozgatspor 1959'u konuk edecek Göztepe, ligde ise 30 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Gazişehir Gaziantep'le karşılaşacak.


Tamer Tuna, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:45 
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