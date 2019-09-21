Son Dakika Haberleri: Göztepe, kupa maçı hazırlıklarına başladı
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Göztepe, kupa maçı hazırlıklarına başladı

50 dakika önce

Süper Lig'de dün İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 25 Eylül Çarşamba günü oynayacağı Yozgatspor 1959 maçının hazırlıklarına başladı.

Göztepe, kupa maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Süper Lig'de dün İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 25 Eylül Çarşamba günü oynayacağı Yozgatspor 1959 maçının hazırlıklarına başladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmanda dünkü maçta uzun süre forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı, diğer futbolcular ise dar alanda oyun oynadı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 25 Eylül'de Yozgatspor 1959'u konuk edecek Göztepe, ligde ise 30 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Gazişehir Gaziantep'le karşılaşacak.

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Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:54 Kaynak: AA
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