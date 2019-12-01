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Göztepe, kupa mesaisine başladı

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 3 Aralık Salı günü deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Göztepe, kupa mesaisine başladı, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 3 Aralık Salı günü deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de dün Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı futbolcular, Fatih Karagümrük maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki idmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas çalışması yapan futbolcular, ikinci bölümde taktik çalıştı.

Göztepe'de sakatlıkları devam eden Andre Poko ile Yusuf Talum antrenmanda yer almadı.

Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası, Aralık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:46 Kaynak: AA
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