Son Dakika Haberleri: Göztepe, Kupada 42 Yıl Sonra Çeyrek Finalde

Göztepe, Kupada 42 Yıl Sonra Çeyrek Finalde

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u saf dışı bırakarak çeyrek finale kalan Göztepe, organizasyonda 42 yıl sonra adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Göztepe, Kupada 42 Yıl Sonra Çeyrek Finalde, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u saf dışı bırakarak çeyrek finale kalan Göztepe, organizasyonda 42 yıl sonra adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Kupanın son 16 turunda ilk maçta 3-3 berabere kaldığı Antalyaspor'u dün 3-0 yenerek saf dışı bırakan Göztepe, 1976-1977 sezonundan sonra çeyrek finale yükselmeyi başardı. O sezon çeyrek finalde 16 Mart 1977'de deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, İzmir'de 30 Mart 1977'de konuk ettiği rakibine aynı skorla yenilerek kupaya veda etmişti.

Kupayı 1968-1969 ve 1969-1970'te kazanan Göztepe, 1966-1967'de ise finale kadar yükselmişti.

Göztepe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Serdar Gürler, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Antalyaspor karşısında attı. Sezon başında Antalyaspor'dan transfer edilen Deniz Kadah ise Göztepe'de 8. resmi maçında ilk golünü kaydetti.

Ligde rakip Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Göztepe, Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde 26 Ocak Cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak.

Ligde bu sezon konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0, Beşiktaş'ı da 2-0 mağlup eden Göztepe, Galatasaray karşısında da galibiyet arayacak.

Cezalı Alpaslan Öztürk'ün forma giyemeyeceği sarı-kırmızılı ekipte, Nabil Ghilas, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:11 Kaynak: AA

Beşiktaş, Türkiye Kupası, Antalyaspor, Spor
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