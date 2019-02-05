Son Dakika Haberleri: Göztepe, Kupada Avantaj Peşinde

Göztepe, Kupada Avantaj Peşinde

25 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda 42 yıl sonra adını son 8 takım arasına yazdıran Göztepe, çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak.

Göztepe, Kupada Avantaj Peşinde, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası'nda 42 yıl sonra adını son 8 takım arasına yazdıran Göztepe, çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak.

Daha önce 2 kez kupayı müzesine götüren Göztepe, 1976-1977 sezonundan sonra yükselmeyi başardığı çeyrek finalde Evkur Yeni Malatyaspor'u saf dışı bırakmak için mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekip, rakibiyle ilk maçını yarın saat 18.30'da Yeni Malatya Stadı'nda oynayacak. Müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Müsabakanın rövanşı 26-27 veya 28 Şubat'ta İzmir'de oynanacak.

Kırmızı kart cezalısı Cameron Jerome'un forma giyemeyeceği Göztepe'de, Nabil Ghilas, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:21 Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Evkur, Yeni Malatyaspor, Spor
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