Göztepe, Kupada Avantaj Peşinde
25 dakika önce
Ziraat Türkiye Kupası'nda 42 yıl sonra adını son 8 takım arasına yazdıran Göztepe, çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası
'nda 42 yıl sonra adını son 8 takım arasına yazdıran Göztepe, çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor
'la karşılaşacak.
Daha önce 2 kez kupayı müzesine götüren Göztepe, 1976-1977 sezonundan sonra yükselmeyi başardığı çeyrek finalde Evkur Yeni Malatyaspor'u saf dışı bırakmak için mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekip, rakibiyle ilk maçını yarın saat 18.30'da Yeni Malatya Stadı'nda oynayacak. Müsabakada hakem Arda Kardeşler
düdük çalacak.
Müsabakanın rövanşı 26-27 veya 28 Şubat
'ta İzmir
'de oynanacak.
Kırmızı kart cezalısı Cameron Jerome'un forma giyemeyeceği Göztepe'de, Nabil Ghilas, Adama Traore, Hakan Çinemre
ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:21 Kaynak: AA
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