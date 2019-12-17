Göztepe kupada tur peşinde

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-1 yenilerek 5 maç sonra yenilgi yüzü gören Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında yarın İstanbul'da 2-1 yendiği Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı'nda Sarper Barış Saka'nın yöneteceği müsabaka saat 18.30'da başlayacak. Göztepe'de sakatlığı süren orta saha Poko mücadelede forma giyemeyecek. Göztepeli taraftarlar ise maçı 11 TL karşılığında kapalı tribünden izleyebilecek.

Cumartesi günü Süper Lig'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Galatasaray'la kozlarını paylaşacak sarı-kırmızılılarda teknik direktör İlhan Palut, Karagümrük karşısında genç ve yedek ağırlıkla kadroyla sahaya çıkacak. Gençlerbirliği mağlubiyetini geride bıraktıklarını belirten Palut, "Alınan mağlubiyetler bizde kırgınlık yaratmamalı. Önce kupada turu geçeceğiz, ardından Galatasaray maçına odaklanacağız. İki maçımızı da en iyi şekilde atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Göztepe'nin Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i şöyle;

"Göktuğ - Murat, Atınç, Reis, Leo, Borges, Mossoro, Deniz, Yasin, Yalçın, Eren"

- İzmir