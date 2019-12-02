Son Dakika Haberleri: Göztepe, kupadaki Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Spor Göztepe, kupadaki Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Göztepe, kupadaki Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Fatih Karagümrük ile deplasmanda yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Göztepe, kupadaki Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Fatih Karagümrük ile deplasmanda yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Göztepe'de sakatlıkları devam eden Andre Poko ve Yusuf Talum antrenmanda yer almadı.

Göztepe kafilesi, hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:32 Kaynak: AA
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