Göztepe, lideri konuk edecek

Süper Lig'de 5 haftadır 3 puana hasret olan Göztepe, yarın lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Mücadeleyi çekiliş ile belirlenen 400 taraftar tribünden izleyebilecek.

Süper Lig'de 5 haftadır galip gelemeyen Göztepe, 7. haftada lige iyi bir başlangıç yapan ve 16 puanla liderlik koltuğunda bulunan Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor, yarın saat 16.00'da hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği müsabakada Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı ekipte Alpaslan Öztürk ile Batuhan Kırdaroğlu'nun sakatlıkları bulunuyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oluşturulan geçici localarda, geçen sezon kombine bileti olanların arasından çekilişle belirlenen 400 taraftar da müsabakayı statta izleyebilecek.

Alanyaspor'la son 3 sezonda 6 maça çıkan Göztepe, rakibiyle Süper Lig'de 7. kez karşılaşacak. Geride kalan 6 maçta Göztepe 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 11 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 10 gol gördü. İzmir'deki 3 karşılaşmada rakibine mağlup olmayan Göztepe, sahadan 1 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. - İZMİR