Göztepe, lider Alanyaspor'u konuk edecek

Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 7 puan toplayan Göztepe yarın 16 puana sahip lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren Napoleoni ve Alpaslan forma giyemeyecek. Göztepe'de karşılaşmadan önce yapılan koronavirüs testleri sonucu 3 kişide bulguya rastlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımıza yapılan rutin Kovid-19 PCR testi neticesinde 1 sporcumuz, 1 teknik ekip çalışanımız ve 1 yöneticimizin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan 3 kişi de ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır" dendi.

GÖZTEPE'NİN MUHTEMEL ON BİRİ

İrfan Can – Gassama, Mihojevic, Atınç, Burekovic, Poko, Soner, Guilherme, Tripic, Halil, Ideye

- İzmir