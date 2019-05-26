Göztepe ligde kaldı!

STAT: Bornova

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Bahattin Duran (xx), Tarık Ongun (xx)

GÖZTEPE: Beto (xxx) – Gassama (xx), Alpaslan (xxx), Titi (xxx), Berkan (xx), Poko (xx), Castro (xx), Deniz (xxx), Halil (xxx) (Dk. 90+1 Agbenyenu x), Serdar (xxx) (Dk. 86 Reis), Jerome (xx) (Dk. 70 Borges x)

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan (xx) – Kitsou (xx), Alihan (x), Pazdan (xx), Cebrail (x) (Dk. 90 Sedat), Moke (xx), Canteros (xx), Scarione (x) (Dk. 46 Sadaev x), İlhan (x) (Dk. 73 Mehmet Sak), Sacko (x), Orgill (xx)

GOLLER: Dk. 14 Alpaslan, Dk. 84 (Pen.) Deniz (Göztepe), Dk. 74 Pazdan (Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Dk. 79 Alihan, Dk. 83 Cebrail (Ankaragücü)

SPOR Toto Süper Lig'de Göztepe kümede kalmayı başardı. Son hafta evinde Ankaragücü'nü 2-1 yenen sarı-kırmızılılar hedefine ulaşırken, lige Akhisarspor'dan sonra Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor veda etti. Maça etkili başlayan Göz-Göz 14. dakikada Alpaslan'ın golüyle öne geçip soyunma odasına 1-0 önde girdi. Ankaragücü 74'te Pazdan'la skoru eşitledi. Ecel terleri döken Göztepe 84. Dakikada Deniz'in penaltı golüyle zafere uzandı. Bu sonuçla 38 puana yükselen Göztepe 2017-2018 sezonunu 15. Sırada tamamladı. Maç sonunda Göztepeli futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Bazı futbolcular sevinç göz yaşlarını tutamadı. Bornova Stadı tarihi günlerinden birini yaşadı.

3. dakikada ilk tehlikeli atağı Göztepe geliştirdi. Hızlı gelişen atakta Halil'le paslaşan Serdar ceza sahası dışı sol çaprazından plaseyi vurdu. Top kaleci Korcan'ın bakışları arasında üstten auta çıktı.

7. dakikada Gassama'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Halil'in bekletmeden vuruşunda top kaleci Korcan'da kaldı.

14. dakikada Göztepe'nin golü geldi. Serdar'ın kullandığı köşe atışında defansı arasında topa kafayla dokunan Alpaslan fileleri sarstı: 1-0.

40. dakikada Serdar'ın köşe atışında Deniz kafa vuruşunu yaptı, yerden seken topu kaleci Korcan kontrol etti.

50. dakikada Canteros'un sol kanattan yaptığı ortaya Orgill kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.

69. dakikada Ankaragücü tehlikeli geldi. Titi'den sıyrılan Orgill'in şutunu kaleci Beto ayaklarıyla çeldi.

74. dakikada Ankaragücü beraberliği yakaladı. Canteros'un kullandığı köşe atışında arka direkte topa yükselen Pazdan kafayla ağları sarstı: 1-1.

75. dakikada Halil'in pasında topla buluşan Serdar'ın şutunu kaleci Korcan çıkardı. Dönen topu Castro kontrol edip şutunu çekti. Bu kez meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

83. dakikada Göztepe penaltı kazandı. Serdar'ın kullandığı serbest vuruşta Cebrail topa elle dokundu. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasının uyarısı sonrası pozisyonu izleyen Cüneyt Çakır beyaz noktayı gösterdi.

84. dakikada Deniz kullandığı penaltı atışını gole çevirdi: 2-1.

89. dakikada hem Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna hem de Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan tribüne gönderildi. Bir pozisyon sonrası tartışan ve hakeme itirazda bulunan iki teknik adam hakem Cüneyt Çakır tarafından kenardan alındı. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, kazanan Göztepe yoluna Süper Lig'de devam edecek.

- İzmir