Göztepe, ligin son haftasında lider Beşiktaş'ı konuk edecek

Yedek kaleci kaleci Balazs Megyeri ile Marko Mihojevic'in sakatlıklarının bulunduğu sarı-kırmızılı ekipte, son Gençlerbirliği maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Kerim Alıcı ve Fousseni Diabate'nin durumları yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Ligde sadece 1 galibiyet aldığı son 6 karşılaşmada 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda galip gelemediği son 3 müsabakada Galatasaray 'a 3-1 ve İttifak Holding Konyaspor 'a 1-0 yenilirken, Trabzonspor 'la 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Göztepe, yarın lider Beşiktaş 'la İzmir 'de karşılaşacak.

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