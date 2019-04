Göztepe Maçı Çok Zor Olacak"

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Çaykur Rizespor 'un sol kanat oyuncusu Dario Melnjak, "Rakibimiz ligde alt sıralarda olabilir. Yine de çok zor ve çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum." dedi.Melnjak, yeşil-mavili ekibin Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hafta sonu sahalarında oynadıkları Beşiktaş maçında 7-2 mağlup olduklarını anımsatarak, karşılaşmada ortaya koydukları iyi oyunu skora yansıtamadıklarını belirtti.Takım olarak iyi mücadele ettiklerini kaydeden Melnjak, "Özellikle maçın ilk yarısında iyi oynayarak istediğimizi sahaya yansıttık. Buna rağmen üst üste goller yedik. Üstün oynamamıza rağmen ilk devreyi mağlup kapattık. Maçın ikinci yarısında topun kontrolü bizdeydi. Çok gol pozisyonuna girdik ama biz atamadık, Beşiktaş girdiği pozisyonları golle sonuçlandırdı. Aradaki fark da bundan kaynaklandı. Maçın skoru oyunumuzu hiçbir şekilde yansıtmıyor." diye konuştu.Melnjak, Beşiktaş maçının geride kaldığına işaret ederek, şunları söyledi:"Şimdi önümüzde Göztepe ile oynayacağımız çok önemli bir maç var. Çaykur Rizespor'a geldiğim günden itibaren şunu gördüm, Süper Lig'de her takım her takımı yenebilecek kapasitede. Her maç çok zor. Göztepe karşılaşması da bizim için ilginç bir maç olacak. Rakibimiz ligde alt sıralarda olabilir. Yine de çok zor ve çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum. Çaykur Rizespor olarak ligin ikinci yarısının başından itibaren olduğu gibi elimizden gelenin en iyisini yapıp Göztepe maçını kazanmaya çalışacağız. Beşiktaş mağlubiyetiyle üzdüğümüz taraftarımızı sevindireceğiz."