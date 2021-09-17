Göztepe maçından notlar

İzmir'in iki köklü kulübü Altay ile Göztepe, Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra karşı karşıya geldi. Süper Lig'de en son 8 Şubat 2003 yılında İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan derbide Altay, Göztepe'yi 2-0 mağlup etmişti. İki İzmir ekibi o sezon küme düşme acısı yaşayıp daha sonraki yıllarda alt liglere sürüklenmelerine rağmen son yıllarda yaşadıkları çıkışla tekrar Süper Lig'de buluşmayı başardı.

Altay ve Göztepe arasındaki son derbi ise 18 Şubat 2015'te 2'nci Lig'de oynanmış ve 2-2'lik skorla sona ermişti. Son derbide forma giyen Göztepeli Halil Akbunar, takım kaptanı olarak bugün oynanan müsabakada da ilk 11'de yer aldı. İki takım bu karşılaşma öncesine kadar liglerde 56 kez karşılaşırken, siyah-beyazlılar 22, sarı-kırmızılılar 13 galibiyet aldı. Bu derbilerde 21 kez eşitlik bozulmadı.

Altay'da sakatlıkları bulunan Şilili 10 numara Cesar Pinares ile Mısırlı forvet Ahmed Rayan kadroda yer almadı. Göztepe'de ise tedavileri süren sağ bek Murat Paluli ile Boşnak stoper Marko Mihojevic forma giyemedi. Siyah-beyazlılarda Pinares'in yokluğunda Thaciano görev alırken, kesik yiyen İbrahim'in yerine Zeki ilk 11'de sahaya çıktı. İlk kez şans bulan Zeki, kaptan olarak sahada yer aldı. Göztepe'de ise Murat'ın yokluğunda Kerim oynarken, Jahovic'in yerine Tijanic 11'de şans buldu.Daha önce Göztepe forması giyen iki Altaylı futbolcudan Poko eski takımına karşı ilk 11'de görev alırken, Deniz Kadah yedek soyundu. Altay altyapısından yetişen Göztepeli Atakan Çankaya da yedek kulübesinde yerini aldı.Altay-Göztepe derbisine Altaylı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Siyah-beyazlılar kendilerine ayrılan kontenjanı doldururken, pandemi kuralları gereği Göztepe taraftarları stadyuma alınmadı. Altay taraftarları ezeli rakiplerinin aleyhine tezahüratlarda bulundu

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçe belediye başkanları, Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Murat Eskici, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sabri Sevenoğlu, Altay'ın eski başkanlarından Aslan Savaşan, İZVAK Başkanı Ali Erten ve Teknik Direktör Samet Aybaba müsabakayı protokol tribününden izledi. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ise stadyuma gelmedi.