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Göztepe maçının ardından

6 saat önce

Ersan Parlatan: Avantaj elde ettiğimiz için gayet mutluyuzGiray Bulak: Bugün daha iyi mesajlar aldıkİbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR / İSTANBUL, - Ziraat Türkiye Kupası 2'nci tur ilk maçında Fatih Karagümrük'ü evinde 2-1 yenen Göztepe'de teknik sorumlu Ersan Parlatan, "Genel anlamda oynanan oyun...

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Ersan Parlatan: Avantaj elde ettiğimiz için gayet mutluyuz

Giray Bulak: Bugün daha iyi mesajlar aldık

İbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Ziraat Türkiye Kupası 2'nci tur ilk maçında Fatih Karagümrük'ü evinde 2-1 yenen Göztepe'de teknik sorumlu Ersan Parlatan, "Genel anlamda oynanan oyun ve skordan memnunuz. İyi bir takımız. Burada avantaj elde ettiğimiz için gayet mutluyuz" dedi.

Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ersan Parlatan, "İlk devre gayet iyiydik. Felsefemizi yansıttık ve neticede 1-0 öne geçtik. İkinci yarıda 2'nci golü de bulduk. Maçta 70'inci dakikaya kadar çok iyi futbol oynadık. Topa sahip olma oranımız çok yüksekti ve net gol pozisyonları da bulduk. Daha fazla gol atabilirdik. Son 20 dakikada ise rakibimiz iyi pozisyonlar buldu" dedi. Oyuncuların performansından memnun olduğunu dile getiren Parlatan, "Genel anlamda oynanan oyun ve skordan memnunuz. İyi bir takımız. Burada 2-1 galip gelip, avantaj elde ettiğimiz için gayet mutluyuz" diye konuştu.

GİRAY BULAK: BUGÜN DAHA İYİ MESAJLAR ALDIK

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Giray Bulak ise takımın başında ikinci maçına çıktığını belirterek, "Bugün daha iyi mesajlar aldık. Artık oyuncunun kendini ortaya koyma zamanı. İki takım da eksik kadroyla oynadı. Verilen mesajlar iyi. Baskı ve son dakikaya kadar sonucu kovalama var. Çocuklarımızın yüreği iyi" ifadelerini kullandı.

Daha sonuç odaklı oynamaları gerektiğine dikkat çeken deneyimli teknik adam, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Bu iş daha bitmedi. İkinci ayağı var" dedi.


Fatih Karagümrük, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:53 Kaynak: DHA
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