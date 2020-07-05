Göztepe maçının ardından - Son Dakika

Göztepe maçının ardından

Göztepe maçının ardından Tahir Karapınar: Kazandığımız için mutluyuz "Serdar Gürler'e çok üzüldüm" "İlk devre her şey planladığımız gibi gitti.

Göztepe maçının ardından
Tahir Karapınar: Kazandığımız için mutluyuz
" Serdar Gürler'e çok üzüldüm"
"İlk devre her şey planladığımız gibi gitti. Planladığımız şekilde golleri attık"
"Ferdi, Fenerbahçe'nin geleceği için önemli bir oyuncu"
"Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz"
Ersan Parlatan: Ankaragücü maçında galibiyeti alabileceğimizi düşünüyorum
Mustafa AKIN/ - Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe, Göztepe'yi 2-1 yendi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, Göztepe'de sakatlık yaşayan ve maça devam edemeyen Serdar Gürler'in bağlarında kopma meydana geldiği için çok üzgün olduğu ifade ederek, "Hiçbir galibiyet oyuncunun sağlığından önemli değil. İlk devre her şey planladığımız gibi gitti. Planladığımız şekilde golleri attık. Daha fazlada gol atabilirdik, kaçırdığımız goller var. İkinci devre de devre arasında konuştuk oyunu dinlendirmemiz gerekiyordu. İkinci devre bunu başaramadık ve sakatlıklarda oldu. Bunlarda oyun planımızı değiştirdi. Sonuçta kazandığımız için mutluyuz" dedi.
TAHİR KARAPINAR: FERDİ, FENERBAHÇE'NİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR OYUNCU
Tahir Karapınar, Dirar'ın durumu ve Ferdi'nin performansı ile ilgili olarak, "Dirar'ın 1-2 haftadır devam eden sakatlığı var ama profesyonelce devam ediyor, bu maçta edemedi. Çok kötü bir sakatlık olduğunu düşünmüyorum. Ferdi 20 yaşında ve Fenerbahçe'nin geleceği için önemli bir oyuncu. Avrupa'da yetiştiği için takımda çekingenlik yaşıyor. Çok yetenekli bir oyuncu. Bunu da ortaya koymaya, sorumluluk almaya başladı. Genç oyuncular bugün takıma iyi katkı verdi" diye konuştu.
"LİGİ EN İYİ YERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"
Sıralamalara çok bakmadıklarını ve maç maç ilerlediklerini kaydeden Tahir Karapınar, "Önümüzde Gençlerbirliği maçı var. O maçı kazanıp sonraki maçları da kazanmak istiyoruz. Rakiplerin alacağı sonuçlara da bağlı. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
ERSAN PARLATAN: ANKARAGÜCÜ MAÇINDA GALİBİYETİ ALABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM
Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise Fenerbahçe'yi tebrik ederek, "Sanırım bugün Göztepe adına 2 tane çok farklı devre oynadık. Tabii ki böyle planlamamıştık. İİk devre kompakt oyunumuz ile alanları iyi değerlendirip geçiş oyununu etkili oynamayı planlamıştık. İlk devre bunu iyi yapamadık, çok basit top kayıpları yaşadık. 45+2'de gol yedik. Takımın reaksiyonunu pozitif şeylere çıkarmak lazım. 2'nci devre son yarım saat golü bulduktan sonra oyuncularımız bütün riskleri alıp golü bulma anlamında iyi işler yaptı. Çok pozisyonlara girdik. Bunlardan birini gol yapabilseydik 1 puanı alabilirdik. Bazen olmuyor. Bunu bugün beceremedik. 4 hafta oldu kazanamıyoruz. Buna da bir an evvel başlamamız gerekiyor. Önümüzde Ankaragücü maçı var. Son yarım saatlik oyunu o maçta yansıtabilirsek özlenen galibiyeti alabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Tahir Karapınar, Serdar Gürler, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 03:44 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe maçının ardından - Son Dakika Spor
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