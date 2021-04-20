Göztepe maçının ardından - Son Dakika

Göztepe maçının ardından

20.04.2021 19:01
Göztepe maçının ardından, System.String[]

Süper Ligin 36'ncı haftasında Fatih Karagümrük sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Ligin 36'ncı haftasında Fatih Karagümrük sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli sahada çok büyük bir karakter gösterdiklerini belirtirken, Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman ise şans verdiği oyuncuların performansından memnun olduğunu kaydetti.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Fatih Karagümrük ile Göztepe 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli ve Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman açıklamalarda bulundu.

ÜNAL KARAMAN: İKİNCİ YARIDA BİR DURUŞ GÖSTERDİKKaraman yaptığı açıklamada, "İki takımı da tebrik ediyorum. Her türlü zorluğa rağmen mazeret üretmeden iki takım da futbolu düşündü. Mücadelenin karşılığı berabere oldu. Rahat bir durumda olmamıza rağmen ikinci yarı bir duruş gösterdik. Bizim adımıza sevindirici. Kullanmadığımız kardeşlerimizin performansları bizi memnun etti. Bir şekilde ligi tamamlayacağız. Pandeminin getirdiği sıkıntılarla ve sakatlıklarla uğraşıyor takımlar. Oyuncuların gösterdiği özveriyi herkesin alkışlaması gerekiyor. Bu işe gönül veren profesyonelleri gönülden kutluyorum" dedi."TRABZONSPOR MAÇINA DA AYNI ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ"Haftasonu oynanacak olan Trabzonspor maçıyla ilgili de görüşlerini aktaran Karaman, "Ben bir takımın profesyonel çalışanıyım. Hiçbir takımı diğerinden ayıramam. Futbolun doğrularını öğretiyoruz zaman zaman da oyuncularımızdan biz öğreniyoruz. Uzun zaman Trabzonspor'a hizmet verdim. Biz her takıma nasıl hazırlanıyorsak o şekilde hazırlanacağız. Biz hiçbir zaman sahaya döktüğümüz alın terini takım ayırt ederek bölmedik. Aynı karakterimizle çalışmaya devam edeceğiz. İyi bir hazırlıkla iyi bir sonuç almaya çalışacağız" diye konuştu."AVRUPA LİGİ KONUSU SICAK VE OTURUP KONUŞULMASI GEREKİYOR"12 takımın ortak bildirisi ile kurulan Avrupa Süper Ligi ile ilgili de görüşlerini aktaran Karaman, "Birileri oyun oynamak adına farklı bir platform oluşturmak gerekiyorsa bunu mazur görmemek gerek. Kurumlar içerisinde konuşulup çözümler bulunabilir. Eğer, Avrupa'nın devi diyebileceğimiz kulüpler, kendi arasında bir organizasyon kurmak istiyorsa ben bir futbolsever olarak bunu yanlış göremem. Ama konu sıcak ve oturup konuşulması gereken bir konu" ifadelerini kullandı.FRANCESCO FARIOLI: KARİYERİMDEKİ EN ZOR HAFTALARDAN BİRİYDİFarioli ise karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Herkese teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bugün gerçekten futboldan öte şeyler başardık. Kariyerimdeki en zor haftalardan biriydi. Her geçen gün yeni sıkıntılar yaşadık. 16 oyuncumuz eksikti. Covid-19 testi pozitif çıkan oyuncularımız oldu. Yavaş yavaş eksildik. Beraber acı çektik, beraber savaş verdik. Takım hiçbir zaman geri adım atmadı. Her zaman savaşmaya devam ettik. Çok fazla oyuncumuz yoktu. En iyi kondisyonunda olan oyuncuları tercih ettim. Oyuncuları en iyi mevkilere yerleştirmeye çalıştık. Bu haftaki bütün çalışmalarda ne çalıştıysak oyuncularım daha fazlasını başardı. Burada çalışan herkese ve oyuncularıma tebrik ediyorum" şeklinde konuştu."BENİM İÇİN GENÇ YA DA YAŞLI OYUNCU DİYE BİR ŞEY YOK"Karagümrük'e geldiğinden bu yana genç oyunculara şans vermesi üzerine sorulan bir soruya ise Farioli, "Bu genç oyuncularla alakalı değil. Onların hepsi benim gözümde aynı. Onların içindeki savaşçı ruhu çıkarmaya çalışıyorum. Hafta boyunca bütün oyuncular farklı bir seviyedeydi, limitleri olmadığını gösterdi bütün oyuncular. Serhat bugün hazırdı, Egemen hazırdı. Herkes takıma bir şey kattı. Benim için genç ya da yaşlı diye bir şey yok" şeklinde konuştu."BUGÜNKÜ TECRÜBEMİ SATIN ALACAK BİR PARA YOK"Bugün sahada gördüklerinden dolayı çok memnun olduğunu ifade eden genç teknik adam, "Bugün özellikle Jimmy'e teşekkür etmek istiyorum. Burada benim 4'üncü maçım. Jimmy, 8 oynadı, 10 oynadı, kanatta oynadı. 'Seni stoperde kullanacağım' dediğimde hazır olduğunu söyledi. Sahada gördüklerimden daha fazlasını hayal edemezdim. Bu takımda parayla ilgili bir şey konuşmuyoruz. Bir yere gidiyoruz dediğimde herkes gözünü kırpmadan gidebilir. Futbol artık tamamen para işine döndü. Bugünkü tecrübemi satın alacak bir para yok. Bugün biz Karagümrük tarihine adımızı yazdırdık" dedi.

Öte yandan Farioli, yeni kurulan Avrupa Süper Ligi ile ilgili çok fazla konuşmak istemediğini söyleyerek, "Avrupa Süper Ligi'nden ziyade kendi ligimizi konuşmayı istiyorum. Bu son 10 günde, her sabah uyandığımızda 1-2 oyuncumuz eksiliyordu. Para futboldan öte bir şey. Burada oyuncuların, insan olduklarını unutuyorlar. Oyuncuların da başarmak istedikleri şeyler var. O hırsla sahaya çıkıyorlar" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe maçının ardından - Son Dakika Spor


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