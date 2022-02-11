Göztepe maçının ardından - Son Dakika

Göztepe maçının ardından

Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş, Göztepe'yi penaltılar sonucunda eleyerek çeyrek finale yükseldi. Müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli ile Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, "Penaltı atışlarıyla tur atladık. Başta bütün oyuncularımı, bütün ekibimizi ve bunun yanı sıra, bugün bu oyunu sonuna kadar güzelleştiren ve oyunun daha iyi oynanmasını sağlayan Göztepe'yi de kutluyorum. Bu maçtan önce referans aldığımız, Göztepe ile ligde oynadığımız bir maç vardı. Oynadıkları oyunla, bulundukları sıranın örtüşmediğini söylemiştim. Beklentimiz ön alan baskısıydı. Ligin rakip sahada en çok top kazanan takımı. Düşündüğümüz şiddette bir baskı olmadı. Hazırlıklarımızı buna göre yapmıştık. Baskı düşündüğümüz şiddette olmayınca oynama fırsatları da yakaladık. Doğru oyun olduğunu düşünüyorum ilk yarıda. Pozisyonlar da bulduk ama bir iki pozisyon da verdik. Kalecimiz bu pozisyonları bertaraf etti. Josef'in geçen maçtan kalma bir sakatlığı vardı. Bugün maça başladı ama devrede Atiba'yla değiştirdik. İkinci yarıda oyunun yönünü değiştirme konularında daha iyiydik. Yapılan değişiklikler oldu. Oyuna olumlu yansıdığını düşünüyorum. Kalemizde çok pozisyon vermedik. Savunmamızın dikkati iyiydi. Uzatma bölümünde benim adıma sevindirici olan şu, 4 gün önce maç oynamış bir takımın gösterdiği reaksiyon harikaydı. Fiziksel olarak oyundan kopmadık. Oyun aktıkça rakip alanda daha çok olduk. Maçın geneline göre son 30 dakika, 90 dakikadaki kadar pozisyon bulduk. Vuruşlar doğru olmadı. Penaltılara gittiğinde, Antalyaspor ile oynadığımız finalde de belirlediğimiz penaltıcılarımız vardı. Ersin de maharetini gösterdi. Kupayı kaldırana kadar devam etmek istiyoruz" dedi.

"GOL ATARSAK, YEMEDİĞİMİZ OYUNLAR ÇOK DAHA DEĞERLİ OLUYOR"

Oğuzhan Özyakup'un oyundan çıkarken ıslıklanması sonrasında oyuncuyla oyundan çıktığı anda konuştuğunu söyleyen Karaveli, "Oğuzhan oyunda kaldığı sürede istediğimiz birçok şeyi yapmaya çalıştı. Daha da iyilerini yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Son 5 maçta 1 gol yemelerinin kendileri adına sevindirici bir durum olduğunu belirten Karaveli, "Ama bunu değerli kılacak şey gol atmak. Gol atarsak, yemediğimiz oyunlar çok daha değerli oluyor. Bunu ligde düşündüğümüzde bizim için 3 puan demek. Bu takım savunması ve kalecimizin her geçen gün gelişmesiyle ilgili bir durum. Ben kendi adıma bu duruma çok seviniyorum. Umarım bunu devam ettirebiliriz ve umarım bulduğumuz gol pozisyonlarını daha iyi kullanarak skorları ve sonuçları daha keyifli hale getiririz" diye konuştu.

"SON MAÇLARDA PJANİC'İN SON GOL POZİSYONU İÇİNDE OLDUĞUNU DA GÖRÜYORUZ"

Penaltı atışları öncesinde futbolcularına teşekkür ettiğini kaydeden Karaveli, "Oyundaki durumları beni memnun etti. Sonrasında da birbirlerine inanmalarını ve bunu daha önce yaptıklarını, bugün de tekrar edebileceklerini söyledim. Ersin de duymuş bunu. Oyuncularımız da penaltı atışlarını iyi kullandılar ve galibiyet de geldi" açıklamasında bulundu.

Karaveli, Pjanic'in hücuma destek veremediği yönündeki soruya "Hücuma uzak kaldığına çok katıldığımı söyleyemem. Kaleciniz bile doğru pası verirse hücumu şekillendirir. Pjanic ise çok geride değil. Hücum hattıyla Pjanic arasındaki bloğa sokmak istediğimiz oyuncularımız var. Oyunu planlama ve organize etmede Pjanic'i de kullanıyoruz. Zaman zaman onun yanındaki partnerlerini de kullanıyoruz. Bugün de Josef ve Atiba'ydı bu isimler. Doğru opsiyonları kullanırsanız, Pjanic rakip yarı alanda da topu kullanmaya başlar. Son maçlarda Pjanic'in son gol pozisyonu içinde olduğunu da görüyoruz. Antalyaspor maçında da son bölümde yakaladı bunu, bugün de yakaladı" yanıtını verdi.

Karaveli son olarak Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen 8 takımın çok değerli olduğunu ve kura çekiminde her takıma başarılar dilediğini söyledi.

NESTOR EL MAESTRO: PENALTILARLA KAYBETMEK, NORMAL BİR ŞEKİLDE KAYBETMEKTEN DAHA ÇOK ÜZÜYOR

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro ise şunları söyledi: "Üzgünüz çünkü penaltılarla kaybetmek, normal bir şekilde kaybetmekten daha çok üzüyor. Bugün 120 dakika ciddi bir mücadele verdik. Önümüzdeki maçta Hatayspor ile oynayacağız ve onlar dün 90 dakika oynadı. Bu da onlara avantaj sağlıyor. Bu statta Beşiktaş' karşı kendi açık oyunumuzla böyle bir mücadele ortaya koymak oldukça iyiydi. Yensek belki de daha farklı olacaktı bir şeyler. Her takım mümkün olduğunca fazla dinlenip maça çıkmak ister. Kasımpaşa ve Alanyaspor arasında da aynı şey yaşandı ve 1 gün vardı aralarında. Biz hocalar olarak haftalık planlar yaparız. Bugün gerçekten yorulduk ve geç saatte İzmir'e gideceğiz. Ancak iyi bir takımımız var ve yeterince dinlenme sürecimiz olacaktır. Bazı ağrıları olan oyuncularımız var ama ciddi sakatlıklar yok. Bu da iyi bir şey. Kupa mücadelesi bizim adımıza sona erdi ancak ligdeki, ligde kalma mücadelemiz sonuna kadar devam edecek."