Son Dakika Haberleri: Göztepe Maçının Kahramanı Chery Oldu

Göztepe Maçının Kahramanı Chery Oldu

23 dakika önce

Sahasında Göztepe'yi 2 golle mağlup eden İstikbal Mobilya Kayserispor'da maçın kahramanı Tjaronn Chery oldu.

Göztepe Maçının Kahramanı Chery Oldu, System.String[]
Sahasında Göztepe'yi 2 golle mağlup eden İstikbal Mobilya Kayserispor'da maçın kahramanı Tjaronn Chery oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşan ve 2 golle 3 puanı alan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Hollandalı futbolcu Tjaronn Chery attığı gol ve yaptığı asist ile maça damgasını vurdu. Maçın 14. dakikasında Deniz Türüç'ün ortasına iyi yükselen ve kafa vuruşu ile topu ağlara gönderen Chery, müsabakanın 88. dakikasında da Mensah'ın attığı golün asistini yapan isim oldu. Göztepe maçında 1 gol 1 asist ile oynayan 31 yaşındaki futbolcu, ligdeki 7. golüne imza atarken 3. asistini yapmış oldu.

Chery, İstikbal Mobilya Kayserispor forması ile ilk kez kafa vuruşu neticesinde gol atarken daha önce 4 golü penaltıdan 2 gol de ayak vuruşu ile atmıştı.

Müsabaka sonrasında takım arkadaşlarının ve taraftarların sevgi seli ile karşılaşan Chery, "Kazanmak için çıktığımız maçta 3 puanı almak güzel. Benim katkım oldu. Ama takım olarak kazandık. Herkese teşekkür ederim" cümleleri kurdu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:05 Kaynak: İHA

Kayserispor, İstikbal Mobilya, Chery, Spor
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