Göztepe, Malatya'da Puan Arıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ikinci devrenin ilk maçında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ikinci devrenin ilk maçında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.



Göztepe ligin ikinci yarısını Malatya'da açıyor. Sarı-kırmızılılar, 18. hafta mücadelesinde yarın Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Hüseyin Göçek'in düdük çalacağı karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Konuk Göztepe ikinci yarıya 22 puanla 10. basamakta girerken, ilk yarının sürpriz ekiplerinden olan Evkur Yeni Malatyaspor ise topladığı 29 puanla sıralamada 3. sırada yer buldu.



Göztepe'de 3 eksik



Zorlu karşılaşma öncesinde Göztepe üç oyuncusundan yoksun olarak sahaya çıkacak. Sezonu kapatan Hakan Çinemre ve Traore'nin yanı sıra Kerem Atakan Kesgin de Malatya'ya giden kafilede yer almadı. İzmir temsilcisinde Alpaslan, Poko, Borges ve Tayfur ise sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncular.



Göztepe'nin, Yeni Malatyaspor karşısında sahaya çıkması beklenen 11 şöyle:



"Beto, Gassama, Titi, Reis, Berkan, Poko, Borges, Castro, Yasin, Halil, Jerome" - İZMİR

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