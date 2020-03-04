Göztepe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Göztepe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü lider Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.

Göztepe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü lider Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan futbolcular, ikinci bölümde dar alan oyunu oynadı.

Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında sakatlanan Alpaslan Öztürk'ün muayenesinde, sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği, tedavisine başlanılan oyuncunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:40 Kaynak: AA
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