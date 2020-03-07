Göztepe-Medipol Başakşehir maçından notlar - Son Dakika
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Göztepe-Medipol Başakşehir maçından notlar

6 saat önce

Süper Lig'de Göztepe-Medipol Başakşehir karşılaşmasında ev sahibi geçen haftaki ilk 11'inde 2, Medipol Başakşehir ise 1 değişiklik yaptı.

Göztepe-Medipol Başakşehir maçından notlar, System.String[]

Süper Lig'de Göztepe-Medipol Başakşehir karşılaşmasında ev sahibi geçen haftaki ilk 11'inde 2, Medipol Başakşehir ise 1 değişiklik yaptı.

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, geçen hafta 1-0 yenildikleri Hes Kablo Kayserispor maçına göre ilk 11'de 2 farklı isme şans verdi. Sakatlığı bulunan Alpaslan Öztürk'ün yanı sıra Berkan Emir'in yerine Celso Borges ile Leo Schwechlen mücadele etti.

Sezon başında Medipol Başakşehir'den transfer edilen Stefano Napoleoni ile kiralık olarak Göztepe'de forma giyen Soner Aydoğdu ilk 11'de yer alırken, eski Medipol Başakşehirli Marcio Mossoro yedek soyundu.

Ligde 25. haftaya maç fazlasıyla lider giren Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, Göztepe karşısında geçen hafta 3-1 kazandıkları Gaziantep FK maçının ilk 11'inde 1 değişiklik yaptı. Eljero Elia'nın yerine oynayan Demba Ba, daha önce forma giydiği Göztepe'ye karşı mücadele etti.

Terörle mücadele eden emniyet güçlerinin unutulmadığı karşılaşmada tribüne "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" yazılı pankart asıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, maçtan önce müsabakanın güvenlik amiri İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Seda Okur'a çiçek verdi. Göztepeli kadın taraftarlar da tribünde "Dişiyiz, dişliyiz, Göztepeliyiz" yazılı pankart açtı.

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ile İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da müsabakayı takip etti.

Alpaslan Öztürk, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:24 Kaynak: AA
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