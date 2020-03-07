Göztepe-Medipol Başakşehir maçının ardından - Son Dakika

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e 3-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Seyircimizin önünde, yeni stadımızda ilk mağlubiyetimizi aldığımız için üzgünüz." dedi.

Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, seyircilerinin önünde 3-0 mağlup oldukları için çok üzgün olduklarını söyledi.

Yedikleri gole kadar ilk yarıda iyi bir oyun sergilediklerini kaydeden Parlatan, "Golü yediğimiz ana kadar bizim biraz daha üstün gözüken futbolumuz vardı. Pozisyona girmeye çalıştık. İyi pozisyonlara girip sonuca gitmek istiyoruz. Zaman zaman iyi yaptığımız işler oldu. Daha sonra geriye düştük. Bu kırılma anıydı, ikinci devrede istekli ve arzulu çıktık ama ilk yarıdaki net pozisyonlara giremedik." diye konuştu.

Parlatan, Medipol Başakşehir'in de iyi bir futbol ortaya koyduğunu belirterek, "Üzgünüz ama daha önce yaptığımız işler iyiydi. Bu futbolumuzu ilk 40 dakikada yansıtabildik. Seyircimizin önünde, yeni stadımızda ilk mağlubiyetimizi aldığımız için üzgünüz. Daha çok çalışarak yeni bir başlangıç yapacağız." ifadelerini kullandı.

Müsabakanın ilk yarısında sakatlanan Serdar Gürler'in üst adalesinde bir sorun olduğunu belirten Parlatan, bu oyuncunun durumunun çekilecek MR'ın ardından belli olacağını sözlerine ekledi.