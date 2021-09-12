Göztepe-Medipol Başakşehir maçının ardından

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, "Bugün çok pozitif şeyler oldu." dedi.

El Maestro, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, takımın başında ilk maçında aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Geriye düşmelerine rağmen sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldıklarını hatırlatan Maestro, "Takımın ilk galibiyeti, benim 3 puanım, Tijanic'in ilk golü. Bugün çok pozitif şeyler oldu." dedi.

Maestro, ikinci yarıda orta alana bir oyuncuyu daha aldıklarını belirterek, "Defansif olarak daha inatçıydık. Oyuna bir yaratıcı oyuncu daha attık. Daha tehlikeli pozisiyonlar bulduk. Bu değişiklikler doğru kararlardı ancak ilk yarıda yakaladığımız pozisyonları da unutmamamız gerekiyor." dedi.

İlk yarıda sakatlanan Murat Paluli'nin durumunun sorulması üzerine Maestro, oyuncunun durumunun yapılacak kontrollerden sonra belli olacağını sözlerine ekledi.