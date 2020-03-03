Göztepe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Göztepe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

7 saat önce

Süper Lig'de 7 Mart Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Göztepe karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Göztepe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Süper Lig'de 7 Mart Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Göztepe karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün konuk olduğu Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı futbolcular, Medipol Başakşehir maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yaptı.

Dünkü müsabakada uzun süre forma giyenlerin yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda, diğer futbolcular pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:58 Kaynak: AA
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