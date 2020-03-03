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Göztepe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
7 saat önce
Süper Lig'de 7 Mart Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Göztepe karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:58 Kaynak: AA
Süper Lig'de 7 Mart Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Göztepe karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Ligde dün konuk olduğu Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı futbolcular, Medipol Başakşehir maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yaptı.
Dünkü müsabakada uzun süre forma giyenlerin yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda, diğer futbolcular pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.
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