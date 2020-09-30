Göztepe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 4. haftasında 3 Ekim Cumartesi günü Medipol Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi.
Göztepe'de tedavileri devam eden Stefano Napoleoni ve Obinno Nwobodo takımdan ayrı çalıştı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 13:51 - Kaynak: AA
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