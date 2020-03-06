Göztepe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Göztepe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Göztepe müsabaka için son çalışmasını gerçekleştirdi.

Göztepe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Göztepe müsabaka için son çalışmasını gerçekleştirdi.

Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular taktik çalıştı.

Kulüp başkanı Mehmet Sepil'in de takip ettiği idmanda sakatlıkları bulunan Alpaslan Öztürk, Kerem Atakan Kesgin ve Atınç Nukan yer almadı.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 17.00 başlayacak Göztepe-Medipol Başakşehir maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:14 Kaynak: AA
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