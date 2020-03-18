Göztepe-Medipol Başakşehir maçıyla ilgili 47 kişi hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Göztepe-Medipol Başakşehir maçıyla ilgili 47 kişi hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika

Göztepe-Medipol Başakşehir maçıyla ilgili 47 kişi hakkında işlem başlatıldı

7 saat önce

Süper Lig'in 25. haftasında ev sahibi Göztepe'nin Medipol Başakşehir'e 3-0 mağlup olduğu karşılaşmayla ilgili 47 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Göztepe-Medipol Başakşehir maçıyla ilgili 47 kişi hakkında işlem başlatıldı, System.String[]

Süper Lig'in 25. haftasında ev sahibi Göztepe'nin Medipol Başakşehir'e 3-0 mağlup olduğu karşılaşmayla ilgili 47 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 7 Mart'ta Gürsel Aksel Stadı'nda yapılan maçta, 918 emniyet mensubu ve 675 özel güvenlik görevlisiyle tedbir alındığı belirtildi.

Müsabakayı izlemek üzere Göztepe'nin 16 bin 103, konuk ekip Medipol Başakşehir'in ise 266 seyircisinin stada giriş yaptığı kaydedildi.

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun, "Alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde olduğu açıkça anlaşılan kişi müsabaka, antrenman ve seyir alınına alınmaz" hükmünce 20'si Medipol Başakşehir taraftarı olmak üzere 470 taraftarın stada alınmadığı, müsabaka esnasında ve sonrasında işlenen çeşitli suçlarla ilgili 47 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edildi.

Başakşehir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:52 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rıza Çalımbay: Futbolcuların çoğunun kafası rahat değil
Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı Antalyaspor'dan Brezilya'da karantinada olan Charles ile ilgili açıklama Açıklaması Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor
Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek         
13:24
E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı         
12:29
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı         
10:55
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu         
10:51
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi         
10:50
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi         
10:47
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı         
10:46
Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu         
10:43
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi         
10:32
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi         
09:50
Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor         
09:43
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak         
09:19
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi         
09:01
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak         
08:16
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim         
03:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 18:01:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Göztepe-Medipol Başakşehir maçıyla ilgili 47 kişi hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]