Göztepe, Megyeri'yi renklerine bağladı

Süper Lig'de sezonun ilk haftasında evinde Yukatel Denizlispor'u 5-1 yenen Göztepe, haftalardır görüşme halinde olduğu kaleci Balazs Megyeri'yi resmen kadrosuna dahil etti.

Macar kaleciyi İzmir'e davet eden sarı kırmızılılar görüşmelerden sonuç aldı ve Megyeri ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Göztepe'den yapılan açıklamada, "1990 doğumlu Macar kaleci Balazs Megyeri ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. 31 Mart 1990 tarihinde Budapeşte'de dünyaya gelen Megyeri ülkesinin takımlarından Ferencvaros'ta profesyonel olduktan sonra sırasıyla Olympiakos, Getafe, Greuther Fürth ve Atromitos takımlarının kalesini korudu. Balazs Megyeri'ye Göztepemize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.