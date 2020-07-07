Göztepe, MKE Ankaragücü maçına hazır

Süper Lig'in 31. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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