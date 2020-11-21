Göztepe, MKE Ankaragücü maçına hazır

Süper Lig'in 9. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek olan Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra duran top çalışması gerçekleştirdi.
Toplam 6 oyuncusunun Kovid-19 testi pozitif çıkan Göztepe'de tedavileri süren Alpaslan Öztürk, Brown Ideye ve Batuhan Kırdaroğlu takımdan ayrı çalıştı.
Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Göztepe-MKE Ankaragücü maçında hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.
- Kaynak: AA
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