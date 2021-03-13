Göztepe, MKE Ankaragücü maçına hazır

Süper Lig'in 30. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Göztepe, bu karşılaşma için son antrenmanını yaptı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen idmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızlı futbolcular antrenmanı şut çalışması ile tamamladı.

Göztepe kafilesi hava yoluyla Ankara'ya gidecek.

MKE Ankaragücü ile Göztepe arasında yarın saat 13.30'da Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.