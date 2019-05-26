Son Dakika Haberleri: Göztepe - MKE Ankaragücü maçının ardından

Göztepe - MKE Ankaragücü maçının ardından

4 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'nin sahasında MKE Ankaragücü'nü yenerek ligde kaldığı maçın ardından iki takımın antrenörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Göztepe - MKE Ankaragücü maçının ardından, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'nin sahasında MKE Ankaragücü'nü yenerek ligde kaldığı maçın ardından iki takımın antrenörleri karşılaşmayı değerlendirdi. Karşılaşmanın son bölümünde tribüne gönderilen Tamer Tuna ve Mustafa Kaplan toplantıya katılamadı.

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'nin ligde kalmasıyla noktaladığı sezonun ardından teknik sorumlular karşılaşmayı değerlendirdi. Yeni bir hikaye yazdıklarını belirten Göztepe Yardımcı Antrenörü Tahsin Tam, "Göztepe hikayeleri olan bir camia. Bugün buna yenisini ekledik. Taraftarlarımıza yeni bir marş yazmaları için malzeme verdik. Zor bir mücadele oldu ama biz güçlü bir camiayız. Güçlü ve birlikte hareket ettik. Son dakikaya kadar bu mücadeleyi verdik. Taraftarımızı mutlu ettiğimiz için biz daha mutluyuz. Güçlü camialarla mücadele ettik. Bursaspor, BB. Erzurumspor ve Akhisarspor'a da geçmiş olsun" dedi.

Ankaragücü cephesi

Ankaragücü Antrenörü Özgür Doğramacı, maça iyi hazırlandıklarını ama sonuca ulaşamadıklarını söyledi. Doğramacı, "Ankaragücü'ne layık bir şekilde maça hazırlandık. Bugün Göztepe'nin yaşayacağı stresi geçen hafta biz yaşamıştık. Tempolu bir maç oldu. Pozisyonlar bulduk rakip de buldu. 84'de bir pozisyon VAR kararı neticesinde penaltı olarak değerlendirildi ve mağlup olduk" dedi.

Maçın son anlarında yedek kulübelerinde yaşanan gerginliği de anlatan Doğramacı, "Hocamızın atılması bana göre ağır bir karar oldu. Göztepe kulübesi stresliydi. 4. hakeme itirazlar uzayınca hakem de iki teknik adamı tribüne yolladı" ifadelerini kullandı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:02 Kaynak: İHA
MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor
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