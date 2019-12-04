Son Dakika Haberleri: Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında dün İstanbul'da Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Göztepe, MKE Ankaragücü maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında dün İstanbul'da Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Göztepe, MKE Ankaragücü maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.


Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, pas çalışmasının ardından hücum ve savunma varyasyonları üzerinde durdu.


Göztepe'de sakatlıkları devam eden Andre Poko ile Yusuf Talum antrenmanda yer almadı.


Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası, MKE Ankaragücü, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:05 
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