Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

11.11.2020 19:31
Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Süper Lig'de 22 Kasım Pazar günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de 22 Kasım Pazar günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki çalışmada Göztepeli futbolcuların, core idmanı ve aerobik koşu gerçekleştirdiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı ekipte milli takımlardaki İrfan Can Eğribayat ve Andre Poko'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Lamine Gassama, Atınç Nukan, Marko Mihojevic, Alpaslan Öztürk, Murat Paluli ve Ideye Brown'ın, antrenmanda yer almadığı kaydedildi.

Sol ayak bileğinde bağlarda zorlanma ve kemik ödemi tespit edilen Lamine Gassama ile sol ayak bileğinde ödem ve tendonlarda iltihaplanma bulunan Marko Mihojevic'in milli takımlarına çağrılmalarına rağmen sakatlıkları nedeniyle aflarını istedikleri belirtildi.

Sol dizde zorlanma ve kemik ödemi bulunan Atınç Nukan, sol hamstring kas yaralanmaları olan Alpaslan Öztürk ve Murat Paluli ile sağ uyluk arka bölgede kas yaralanması olan Ideye Brown'ın tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.

Spor Toto Süper Lig, MKE Ankaragücü, Göztepe, Kasım, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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