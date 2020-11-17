Alpaslan Öztürk , Lamine Gassama, Ideye Brown ve Batuhan Kırdaroğlu'nun takımdan ayrı hazırlıklarını sürdürdüğü İzmir temsilcisinde Atınç Nukan antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Göztepe'de Milli Takım kamplarında bulunan Andre Poko ve İrfan Can Eğribayat, antrenmanda yer almadı.

Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü MKE Ankaragücü 'nü konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Son Dakika › Spor › Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika Spor

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