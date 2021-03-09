Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Ligde dün ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran sarı-kırmızılı ekip, MKE Ankaragücü maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

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