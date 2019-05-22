Son Dakika Haberleri: Göztepe, Mke Ankaragücü Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

Göztepe, Mke Ankaragücü Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

11 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de 26 Mayıs Pazar günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Göztepe, Mke Ankaragücü Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de 26 Mayıs Pazar günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde sarı-kırmızılı futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 çalıştı. Antrenman, taktik idmanı ile sona erdi.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Yasin Öztekin, Nabil Ghilas, Fausto Grillo, Kadu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in tedavilerine devam edildi.

Antrenmanı kulüp başkanı Mehmet Sepil de takip etti.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:23 Kaynak: AA
MKE Ankaragücü, Spor
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