Göztepe, Mke Ankaragücü Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'de 26 Mayıs Pazar günü MKE Ankaragücü
'nü konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna
yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde sarı-kırmızılı futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 çalıştı. Antrenman, taktik idmanı ile sona erdi.
Göztepe'de sakatlıkları bulunan Yasin Öztekin
, Nabil Ghilas, Fausto Grillo, Kadu, Adama Traore, Hakan Çinemre
ve Kerem Atakan Kesgin'in tedavilerine devam edildi.
Antrenmanı kulüp başkanı Mehmet Sepil
de takip etti.