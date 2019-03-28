Son Dakika Haberleri: Göztepe Moral Bozmadı

Göztepe Moral Bozmadı

45 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta evinde oynayacağı Akhisarspor maçını kazanıp kümede kalma yolunda avantajı eline geçirmek isteyen Göztepe, milli aradaki özel karşılaşmada 1'inci Lig'de lider durumda olan Denizlispor'a deplasmanda tek golle mağlup olurken moralini bozmadı.

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Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta evinde oynayacağı Akhisarspor maçını kazanıp kümede kalma yolunda avantajı eline geçirmek isteyen Göztepe, milli aradaki özel karşılaşmada 1'inci Lig'de lider durumda olan Denizlispor'a deplasmanda tek golle mağlup olurken moralini bozmadı. Genç ve yedek ağırlıklı kadroyla mücadeye eden Göztepe'de milli takımlarına çağrılan Andre Poko, Celso Borges, Beto Pimperel, Lamine Gassama ve Lumor Agbenyenu'nun yarından itibaren idmanlarda yer alacağı bildirildi. 

Denizlispor deplasmanından tüm oyuncularını görme şansı bulan Teknik Direktör Tamer Tuna'nın, "Bu sadece bir hazırlık maçıydı. Eksik kadroyla oynadık. Genel bir değerlendirme yapmam mümkün değil. Sonuca odaklanmıyoruz. Tek düşüncemiz Akhisarspor maçına en iyi şekilde hazırlanmak ve motive olmak" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:24 Kaynak: DHA

Denizlispor, Spor
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