Göztepe, Napoleoni'yi transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen İtalyan oyuncu Stefano Napoleoni ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 33 yaşındaki futbolcu 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "372 maçta 90 kez rakip fileleri sarsan İtalyan futbolcuya Göztepe'mize hoş geldin diyor başarılar diliyoruz." denildi.