Son Dakika Haberleri: Göztepe, Napoleoni'yi transfer etti
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Göztepe, Napoleoni'yi transfer etti

3 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen İtalyan oyuncu Stefano Napoleoni ile anlaşmaya vardı.

Göztepe, Napoleoni'yi transfer etti, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen İtalyan oyuncu Stefano Napoleoni ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 33 yaşındaki futbolcu 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "372 maçta 90 kez rakip fileleri sarsan İtalyan futbolcuya Göztepe'mize hoş geldin diyor başarılar diliyoruz." denildi.

Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:58 Kaynak: AA
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