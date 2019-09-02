Göztepe, Napoleoni'yi transfer etti
3 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen İtalyan oyuncu Stefano Napoleoni ile anlaşmaya vardı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:58 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen İtalyan oyuncu Stefano Napoleoni ile anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 33 yaşındaki futbolcu 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
Açıklamada, "372 maçta 90 kez rakip fileleri sarsan İtalyan futbolcuya Göztepe'mize hoş geldin diyor başarılar diliyoruz." denildi.
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