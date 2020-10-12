Göztepe, Nevzat Güzelırmak'a ağlıyor

Süper Lig ekibi Göztepe ve A Milli Takım'ın efsane isimlerinden Nevzat Güzelırmak hayatını kaybetti. Yaklaşık bir ay önce idrar yollarında enfeksiyon oluştuğu için hastaneye kaldırılan 78 yaşındaki Güzelırmak kurtarılamadı. 1960 ve 70'li yıllarda Göztepe'nin Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanıp Avrupa'da Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı final oynayan efsane kadrosunun en önemli isimlerinden olan Güzelırmak, sarı-kırmızılıların yanı sıra Karşıyaka, Altay, Bursaspor, Kayserispor, Konyaspor, Denizlispor, Adana Demirspor gibi kulüplerde teknik direktörlük de yapmıştı. Göztepe henüz 1.5 ay önce Nevzat Güzelırmak'ın efsane takımdan arkadaşı Halil Kiraz'ı kaybetmenin üzüntüsünü de yaşamıştı. Göztepe yönetimi, İngiliz Nevzat lakaplı efsanesinin vefatı üzerine, "Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Nevzat Güzelırmak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenaze töreni bilgileri netleşince camiamız ile paylaşılacaktır. Türk futbolunun ve camiamızın başı sağolsun" açıklamasını yaptı.