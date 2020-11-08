Göztepe'nin 3 puan hasreti dinmedi - Son Dakika

Göztepe'nin 3 puan hasreti dinmedi

08.11.2020 08:42
Göztepe'nin 3 puan hasreti dinmedi, System.String[]

Göztepe, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kalarak 3 puan hasretini 6 maça çıkardı.

Göztepe, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kalarak 3 puan hasretini 6 maça çıkardı.

Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, BB Erzurumspor'a konuk oldu. İzmir temsilcisi, 13. dakikada Halil Akbunar'ın ortasında kafa vuruşu yapan Cherif Ndiaye ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı. 66. dakikada ceza sahası içinde Burekovic'in Rashad Muhammed'i düşürmesiyle Erzurumspor penaltı kazandı. Penaltı atışında topun başına geçen Nocikovas skoru 1-1'e taşıdı. Bu dakikadan sonra iki takım da karşılıklı ataklar yaparken 90+2. dakikada Erzurumsporlu Sadiku ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Son dakikada ceza sahası yayının üzerinden serbest vuruş kazanan Göztepe'de Guilherme'nin vuruşunda top üst direkten döndü ve maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

3 puan hasreti 6 maça çıktı

1-1'lik skorla hanesine 1 puan yazdıran Göztepe, puanını 8'e çıkardı. Ligin ilk haftasında konuk ettiği Denizlispor'u 5-1 mağlup eden ve ligin zirvesine oturan sarı-kırmızılılar bu maçtan sonra galibiyet yüzü görmedi. Göztepe, ilk haftanın ardından oynadığı 6 maçta 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Göztepe'nin geçtiğimiz hafta Alanyaspor'la sahasında oynayacağı maç İzmir'de yaşanan deprem sebebiyle ertelenmişti. Erzurumspor maçında sahaya siyah formasıyla çıkan Göztepe, İzmir depreminde hayatını kaybeden taraftarları Ali Çağın Kaygusuz ve Alp Cengiz'in fotoğraflarını deplasman tribününe asarak andı. - İZMİR

Göztepe'nin 3 puan hasreti dinmedi

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Göztepe, İzmir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göztepe'nin 3 puan hasreti dinmedi - Son Dakika Spor


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