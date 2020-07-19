Göztepe'nin 3 puan özlemi 7 maça çıktı - Son Dakika

Göztepe'nin 3 puan özlemi 7 maça çıktı

Göztepe, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak galibiyet hasretini 7 maça çıkardı.

Göztepe, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak galibiyet hasretini 7 maça çıkardı.

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Göztepe, Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'a konuk oldu. Maça etkili başlayan ev sahibi ekipte 22. dakikada Beto'nun hatasıyla topu kapan Adem Büyük topu ağlara gönderdi ancak hakem Koray Gençerler, VAR'a giderek faul gerekçesiyle golü iptal etti. İlk yarı golsüz beraberlikle tamamlanırken, ikinci yarının başında Göztepe ceza sahasında Atınç Nukan'ın müdahalesiyle yerde kalan Feghouli takımına penaltı kazandırdı. Penaltı atışında topun başına geçen Belhanda, topu üst direkten dışarıya atarak penaltıdan yararlanamadı. 60. dakikada Göztepe savunmasından uzaklaştırılan topa ceza sahası dışından gelişine vuran Saracchi, şık bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gole Göztepe, 65. dakikada Napoleoni ile cevap verdi ancak gol hakem tarafından VAR'a gidilerek faul gerekçesiyle iptal edildi. 77. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Napoleoni, Murat Paluli'nin sağ taraftan yaptığı ortayı kafa vuruşuyla gole çevirdi ve beraberliği sağladı. 81. dakikada ceza sahası yayının önünden serbest vuruş kazanan Galatasaray'da Emre Akbaba, topu sağ üst köşeden ağlara göndererek takımını bir kez daha öne geçirdi. 90+7. dakikada ev sahibi takımda Yunus Akgün, maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. Maçı 3-1'lik skorla kaybeden Göztepe, ligdeki son deplasman maçından puansız ayrıldı.

Göztepe, pandemiden sonra toparlayamadı

Bu sonuçla Göztepe, pandemi sürecinden sonra yeniden başlatılan Süper Lig'de oynadığı 7. maçında da galibiyet alamadı. Oynadığı 7 maçta 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Göz-Göz, pandemi sürecinin ardından galibiyet alamayan tek takım oldu. Bu maçlarda 10 gol atan İzmir ekibi, kalesinde 18 gol görerek kötü bir performans gösterdi. Ligde oynadığı son 5 deplasman maçını kaybeden Göztepe, ligde toplamda oynadığı deplasman maçlarından 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet çıkardı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarına gitme hedefiyle başladığı sezonda özellikle son haftalarda yaşadığı puan kaybı sebebiyle bu hedefinden saptı. 33. haftadan puansız olarak ayrılan İzmir ekibi, 39 puanda kaldı. Göztepe, ligin son haftasında Sivasspor'u konuk edecek. - İZMİR

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 10:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göztepe'nin 3 puan özlemi 7 maça çıktı - Son Dakika Spor
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