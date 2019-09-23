Göztepe'nin 3 vazgeçilmezi

SÜPER Lig'de İttifak Holding Konyaspor'u evinde 1-0 yenerek 5 hafta sonunda ilk galibiyetine imza atan Göztepe'de, 3 futbolcu bütün maçlarda 90'ar dakika oynayıp teknik direktör Tamer Tuna'nın vazgeçilmezi oldu. Kaptan kaleci Beto, stoper Titi ve sağ bek Gassama, Antalyaspor, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor ve Konyaspor müsabakalarının tamamınde yer aldı. Sahada 5 maçta 450'şer dakika görev alan üçlünün ardından en fazla süreyi kanat oyuncusu Serdar Gürler elde etti. Serdar da tüm maçlarda sahaya 11'de çıkarken, Denizlispor, Çaykur Rizespor ve Konyaspor sınavlarında oyundan alındı. Serdar toplam 428 dakika forma giydi.

Son Konyaspor karşılaşmasında direkt kırmızı kart gören orta saha Poko da 5 maçta 410 dakika mücadele ederek istikrarlı bir görüntü ortaya koydu. Göztepe'nin mevcut kadrosunda yer alan kaleciler Göktuğ ve Eren'in yanı sıra Veli, Murat, Hakan, Atakan ile Atınç şu ana kadar hiç maça çıkamadı. En az süreyi ise altyapıdan gelen golcü Ege Özkayımoğlu aldı. Önceki hafta Çaykur Rizespor deplasmanında son 5 dakikada Serdar'ın yerine oyuna dahil olan 18 yaşındaki forvet siftah yapmış oldu. Yine altyapıdan çıkan kanat oyuncusu Yalçın da Tamer Tuna tarafından 29 dakika sahada tutuldu. Konyaspor galibiyetiyle kara bulutları dağıtan Göztepe, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Yozgatspor 1929 ile karşılaşacak. Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 20.30'da çalacak.